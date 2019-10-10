Водитель «Шкоды», обвиняемый в применении насилия к представителю власти при задержании на трассе М-7 «Волга», предстанет перед судом.

Водитель «Шкоды», обвиняемый в применении насилия к представителю власти при задержании на трассе М-7 «Волга», предстанет перед судом. Сообщает пресс-служба регионального Следкома.Напомним, произошел 9 февраля и вызвал широкий общественный резонанс. Сотрудники ГИБДД на протяжении почти сотни километров преследовали "лихача" на "Шкоде". В районе поста ДПС в Юрьевце полицейские предприняли меры к задержанию водителя - выставили так называемый "живой щит" из машин. Однако, Щербаков не подчинился законным требованиям и после принудительной остановки резко тронулся с места, направив автомобиль на сотрудников ГИБДД. Остановить неадекватного водителя удалось только под Лакинском - там трассу перекрыли с помощью дальнобойщиков.На следствии обвиняемый пояснил, что в тот день был в расстроенном состоянии, не отрицал, что совершил правонарушения, а последующие действия совершал, желая избежать задержания и ответственности. Эксперты пришли к выводу о том, что, в период совершения правонарушений по состоянию здоровья он мог в полной мере осознавать общественную опасность своих действий.Также в рамках доследственной проверки дана оценка обстоятельств инцидента с "живым щитом". По результатам проверки в действиях полицейских превышения должностных полномочий не установлено, в возбуждении уголовного дела отказано.