Певица Рита Дакота не устает радовать поклонников любопытными фото, на которые так и хочется смотреть. В этот раз девушка показалась в соблазнительном бикини.

Певица Рита Дакота не устает радовать поклонников любопытными фото, на которые так и хочется смотреть. В этот раз девушка показалась в соблазнительном бикини.Знаменитость опубликовала снимки на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На четырех фото из "карусели" исполнительница позирует в леопардовом купальнике. Публикацию она подписала так: "Красивейшую съемку от вас, оказывается, зажала) Исправляюсь 🙈. Какая 1/2/3/4, выбираем!! 👇(Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.)".Для фотосессии в воде визажисты только подчеркнули глаза модели, придав ей образ хищницы, а вот остальное решили не трогать. Впрочем, контраст загорелой кожи со светлым купальником смотрелся выигрышно и без тонны грима, Пятый канал.Поклонники поспешили высказать комплименты о красоте Дакоты, которые она принимала с молчаливой благодарностью. Впрочем, некоторым она даже ответила.Так одна девушка высказалась на тему того, что за время беременности Рита не набрала ни единого килограмма: "Вау) Рита, Вы за беременность вообще не поправлялись что ли?))) Еще ни одной фото Вас с лишним весом не видела)". На это исполнительница рассказала, что либо выкладывала отредактированные кадры, либо не выкладывала материал вообще.Впрочем, были и другие любопытные отзывы: "Даааааа, вот это эротика 🔥", "Боже мой, дженчина!! Подари мне календарь что-ль, на стену повешу дома", "Мне, конечно, лучше не лайкать такие фотки, но <…> рискну. Ты – огонь, вызывайте пожарных".