Певица преобразилась для очередных съемок шоу Модный приговор, которое выходит на Первом канале. Надежда Бабкина предстала перед поклонниками во всей красе.

Певица преобразилась для очередных съемок шоу "Модныйприговор", которое выходит на Первом канале. Надежда Бабкина предстала передпоклонниками во всей красе.Сегодня утром, 10 октября, знаменитость посетила салонкрасоты. Мастера укоротили Надежде Бабкиной волосы, а после сделали укладку,завив локоны. Макияж звезде сделали с акцентом на глаза, выделив их темнымцветом. От ярких помад в этот раз решили отказаться, предпочли натуральныеоттенки.Для появления в кадре Надежда Бабкина выбрала серое платьепрямого кроя и черно-белый кардиган с кожаными рукавами и бахромой. Образвокалистка дополнила ботинками с плоской подошвой и шнуровкой."Преобразилась и поехала на съемки "Модного приговора" схорошим настроением!" – похвасталась Надежда Бабкина.Покидая стены салона красоты, артистка запечатлела себя вновом образе. Снимки знаменитость опубликовала в личном "Инстаграм". Поклонникипришли в восторг от внешнего вида Надежды Бабкиной."Красотка! Уважаю 😘 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Шикарная 👍🏻🔥🔥", "Отлично выглядите! Так держать!!!", "Оченьхорошенькая, Надежда!!!", "Очень идет вам эта форма! Браво мастерам!❤️🔥💥", "Во всех ты душе ка нарядах хороша. 👏👏👏", "Все моложе и все краше 👏", – писали интернет-обыватели.Отметим, что 69-летняя НадеждаБабкина наряжается не только для съемок, но и для возлюбленного – 39-летнегоЕвгения Гора. Летом пара отдыхала на Кипре. Судя по соцсетям вокалистки сизбранником у нее настоящая идиллия.