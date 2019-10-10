Известная американская певица Джоанна Стингрей не так давно выпустила новую книгу, в которой поделилась воспоминаниями о дне гибели Виктора Цоя.

Известная американская певица Джоанна Стингрей не так давно выпустила новую книгу, в которой поделилась воспоминаниями о дне гибели Виктора Цоя.Женщина вспоминает, что в тот роковой день музыкант поднялся в шесть утра и уехал на рыбалку. Все было нормально и ничего не предвещало беды, пока не минул полдень. Обычно, певец всегда возвращался к этому времени, но не 15 августа, которое позже станет днем траура для поклонников Цоя.Глядя на белое здание больницы, Наташа сидела в машине на стоянке,подавленная жестоким осознанием новой правды: с этого мгновения любовьее жизни уже никогда не разделит с ней улыбку. Говорить она не могла...", – вспоминает Джоанна на страницах своего романа.Она рассказала, что уже после супруга Виктора писала ей о своем самом большом страхе. По откровениям Натальи, она боялась, что в момент смерти ее муж уходил долго и мучительно: "Увидев его, поняла, что смерть была мгновенной. Я больше всего бояласьмысли о том, что он страдал в одиночестве, но этого не произошло".Джоанна презентовала свою книгу "Стингрей в Зазеркалье" в Санкт-Петербурге в конце сентября, однако выдержки из нее стали доступны буквально на днях, издание Starhit. В свое время певице и писательнице доверяли свои тайны не только звезда советского рока с женой, но и другие знаменитые исполнители.Стоит отметить, что американка прилетела в Россию в 1984 году и сразу же вписалась в петербуржскую музыкальную тусовку. В те времена за ней пристально следили сотрудники КГБ, однако женщина все равно совершила то, что в последствии назовут невозможным – выпустила пластинку с песнями советских рокеров в Америке.