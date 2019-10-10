Самолёт Аэрофлота, летевший из Москвы в Бургас, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова. Источник в экстренных службах сообщил телеграм-каналу Life Shot, что один из пассажиров решил ..

Самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы в Бургас, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова. Источник в экстренных службах сообщил "телеграм"-каналу Life Shot, что один из пассажиров решил отдать свой травматический пистолет бортпроводнику.Стюард такой щедрости не ожидал и передал пилотам, что на борту человек с оружием. Лайнер срочно посадили. Вылетали они из Шереметьево. Как в салон удалось пронести пистолет – сейчас выясняется.