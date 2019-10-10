Личная жизнь телеведущей Ксении Собчак стала поводом для шуток.
Судя по всему, народ еще не скоро забудет двусмысленную ситуацию, в которую
знаменитость попала около года назад.
Личная жизнь телеведущей Ксении Собчак стала поводом для шуток.
Судя по всему, народ еще не скоро забудет двусмысленную ситуацию, в которую
знаменитость попала около года назад.
На "Ютуб" появился очередной выпуск шоу "Comment Out". В
юмористической игре на грани фола на этот раз приняли участие лидер
группы "Little Big" Илья Прусикин и телеведущая Регина Тодоренко.
В рамках проекта музыкант должен был
написать в инстаграм-аккаунте Николая Цискаридзе гнусное сообщение. Текст послания
оскорблял Ксению Собчак и ее мужчин – бывшего и нынешнего.
"Если Богомолов и Виторган так хотели потереться шишками, то
зачем им понадобился этот сомнительный посредник – Ксения Собчак", – с недоумением озвучил текст Илья.
Как оказалось, Прусикин не знал о событиях, произошедших в
жизни Ксении Собчак за последний год. Смысл написанного музыкант не понял.
Телеведущая Регина Тодоренко решила помочь сопернику. В трех предложениях она рассказала о жизни Ксении Собчак, что вызвало у присутствующих дикий смех.
"Жила была Ксения Анатольевна Собчак. Родила сына от
Виторгана. От Богомолова еще не родила, но к нему уже ушла. Была свадьба", -
сообщила Тодоренко.
"Я сейчас реально жалею, что не слежу за всем этим. Прямо
реально сериал такой", – удивился Илья
Прусикин, а после этого опубликовал обидное
сообщение.
Отметим, что последний год в жизни
действительно был достоин сценария мыльной оперы. Еще не объявив о разводе с
мужем, актером Максимом Виторганом, телеведущая стала демонстрировать свою связь
с режиссером Константином Богомоловым. Естественно, поведение Ксении не
осталось без внимания прессы. Публика активно обсуждала интрижку теледивы. Ситуация
накалилась настолько, что у Максима Виторгана сдали нервы. В итоге актер помял
сопернику лицо.
В июне 2019 года стало известно, что и Максим Виторган
официально перестали быть мужем и женой. А уже 13 сентября теледива вновь пошла
под венец, уже с Константином Богомоловым. Свадьба была громкой и несколько
недель обсуждалась в прессе. Видимо, скандальные подробности личной жизни знаменитости еще долго будут у всех на устах, а мужчины Собчак не скоро перестанут быть объектами для насмешек.