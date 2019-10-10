Личная жизнь телеведущей Ксении Собчак стала поводом для шуток. Судя по всему, народ еще не скоро забудет двусмысленную ситуацию, в которую знаменитость попала около года назад.

Личная жизнь телеведущей Ксении Собчак стала поводом для шуток.Судя по всему, народ еще не скоро забудет двусмысленную ситуацию, в которуюзнаменитость попала около года назад.На "Ютуб" появился очередной выпуск шоу "Comment Out". Вюмористической игре на грани фола на этот раз приняли участие лидергруппы "Little Big" Илья Прусикин и телеведущая Регина Тодоренко.В рамках проекта музыкант должен былнаписать в инстаграм-аккаунте Николая Цискаридзе гнусное сообщение. Текст посланияоскорблял Ксению Собчак и ее мужчин – бывшего и нынешнего."Если Богомолов и Виторган так хотели потереться шишками, тозачем им понадобился этот сомнительный посредник – Ксения Собчак", – с недоумением озвучил текст Илья.Как оказалось, Прусикин не знал о событиях, произошедших вжизни Ксении Собчак за последний год. Смысл написанного музыкант не понял.Телеведущая Регина Тодоренко решила помочь сопернику. В трех предложениях она рассказала о жизни Ксении Собчак, что вызвало у присутствующих дикий смех."Жила была Ксения Анатольевна Собчак. Родила сына отВиторгана. От Богомолова еще не родила, но к нему уже ушла. Была свадьба", -сообщила Тодоренко."Я сейчас реально жалею, что не слежу за всем этим. Прямореально сериал такой", – удивился ИльяПрусикин, а после этого опубликовал обидноесообщение.Отметим, что последний год в жизнидействительно был достоин сценария мыльной оперы. Еще не объявив о разводе смужем, актером Максимом Виторганом, телеведущая стала демонстрировать свою связьс режиссером Константином Богомоловым. Естественно, поведение Ксении неосталось без внимания прессы. Публика активно обсуждала интрижку теледивы. Ситуациянакалилась настолько, что у Максима Виторгана сдали нервы. В итоге актер помялсопернику лицо.В июне 2019 года стало известно, что и Максим Виторганофициально перестали быть мужем и женой. А уже 13 сентября теледива вновь пошлапод венец, уже с Константином Богомоловым. Свадьба была громкой и нескольконедель обсуждалась в прессе. Видимо, скандальные подробности личной жизни знаменитости еще долго будут у всех на устах, а мужчины Собчак не скоро перестанут быть объектами для насмешек.