Актриса Анна Хилькевич по природе своей очень хрупкая и миниатюрная девушка. Но каждый второй считает своим долгом дать ей хоть какой-нибудь малюсенький совет на счет ее фигуры, что, конечно, выводит знаменитость из себя.

Актриса Анна Хилькевич по природе своей очень хрупкая и миниатюрная девушка. Но каждый второй считает своим долгом дать ей хоть какой-нибудь малюсенький совет на счет ее фигуры, что, конечно, выводит знаменитость из себя.Судя по всему, у звезды окончательно сдали нервы, и она решила, наконец, ответить злопыхателям на постоянные обвинения в анорексии. Хилькевич открыто заявила, что похудела на 3-4 килограмма. Виной этому стал жуткий энтеровирус. Из-за него она целую неделю не могла нормально питаться.Сейчас ее вес достиг отметки в 45 килограмм – столько актриса весила еще до первых родов. По словам девушки, теперь можно считать, что она находится в идеальной форме."Мне почти приятно, что незнакомые мне люди так бдят, что я не добираю вес и мало ем. Но, ребят, можно я сама разберусь? И обойдемся без этих "добрых" советов? Ведь есть огромное количество тем, кроме моих костей, которые так и хочется перетереть!", – обратилась к фолловерам Хилькевич.Ранее Анна рассказывала, что уже несколько месяцев не есть мяса. "Для меня это открытие, потому что раньше я просто жизни не представляла без кусочка стейка или колбаски", – поведала актриса. Но внезапно ей расхотелось мясных продуктов и она поняла, что есть много вкусных блюд из рыбы или овощей.