Известный блогер Лена Миро невзлюбила музыкального продюсера Яну Рудковскую. Обозревательница часто критикует знаменитость в своем ЖЖ и сегодняшний день, 9 октября, не стал исключением.

Известный блогер Лена Миро невзлюбила музыкальногопродюсера Яну Рудковскую. Обозревательница часто критикует знаменитость в своемЖЖ и сегодняшний день, 9 октября, не стал исключением.Миро с уверенностью заявляет, что Рудковской "неуютно всвоем теле". Якобы именно из-за этого дорогие брендовые вещи смотрятся на Яне, какна корове седло. Лена уверена, что непринятие себя подчеркивает некрасивость."Пытаясь впихнуть себя в образ аристократки с помощьюлюксовых шмоток и идиотских завтраков в "Инстаграм", Яна выглядит, какгорничная в своем собственном доме и в своей собственной жизни. Горничная,напялившая платье хозяйки и на секунду присевшая на краешек хозяйского дивана,пока никто не видит", – обрушилась на Яну Рудковскую блогер.Обозревательница еще раз подчеркнула, что светская львица невыглядит хозяйкой в собственном доме. Яна как будто играет чуждую ей роль. Напоследок продюсера обозвали "забитой, неуверенной в себе деревенщиной".Стоит отметить, что Яна Рудковская никогда не реагирует нагневные выпады Миро. Однако один случай все же стал исключением: Ленаопубликовала пост посвященный смерти фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер. Блогержестко "проехалась" по скорбящим по умершей подруге знаменитостям.В тот моментне смогла сдержаться. Светская львица даже предложила миллионрублей тому, кто организует ей встречу с авторами скандального ЖЖ Лены Миро.Блогер в ответ озвучила требования: попросила 15 миллионов за часовую встречу.Продюсер, естественно, от предложения неприятеля отказалась. После аккаунт в Facebook обозревательницыпытались взломать. Блогер считает, что это организовала .