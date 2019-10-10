Известный блогер Лена Миро невзлюбила музыкального
продюсера Яну Рудковскую. Обозревательница часто критикует знаменитость в своем
ЖЖ и сегодняшний день, 9 октября, не стал исключением.
Известный блогер Лена Миро невзлюбила музыкального
продюсера Яну Рудковскую. Обозревательница часто критикует знаменитость в своем
ЖЖ и сегодняшний день, 9 октября, не стал исключением.
Миро с уверенностью заявляет, что Рудковской "неуютно в
своем теле". Якобы именно из-за этого дорогие брендовые вещи смотрятся на Яне, как
на корове седло. Лена уверена, что непринятие себя подчеркивает некрасивость.
"Пытаясь впихнуть себя в образ аристократки с помощью
люксовых шмоток и идиотских завтраков в "Инстаграм", Яна выглядит, как
горничная в своем собственном доме и в своей собственной жизни. Горничная,
напялившая платье хозяйки и на секунду присевшая на краешек хозяйского дивана,
пока никто не видит", – обрушилась на Яну Рудковскую блогер.
Обозревательница еще раз подчеркнула, что светская львица не
выглядит хозяйкой в собственном доме. Яна как будто играет чуждую ей роль. Напоследок продюсера обозвали "забитой, неуверенной в себе деревенщиной".
Стоит отметить, что Яна Рудковская никогда не реагирует на
гневные выпады Миро. Однако один случай все же стал исключением: Лена
опубликовала пост посвященный смерти фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер. Блогер
жестко "проехалась" по скорбящим по умершей подруге знаменитостям.
В тот момент
не смогла сдержаться. Светская львица даже предложила миллион
рублей тому, кто организует ей встречу с авторами скандального ЖЖ Лены Миро.
Блогер в ответ озвучила требования: попросила 15 миллионов за часовую встречу.
Продюсер, естественно, от предложения неприятеля отказалась. После аккаунт в Facebook обозревательницы
пытались взломать. Блогер считает, что это организовала .