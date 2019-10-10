Сотрудники Центра специального назначения Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который пытался пройти в здание Счетной палаты.

Сотрудники Центра специального назначения Росгвардии задержали мужчину, который пытался пройти в здание Счетной палаты. Отмечается, что при этом мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.Сотрудники Росгвардии не позволили ему пройти в здание, из-за чего возник конфликт, закончившийся дракой на улице, сообщает ТАСС. В настоящее время хулиган задержан и доставлен в ОМВД по району "Хамовники". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.