Певец Николай Басков выложил в своем микроблоге пост в поддержку семьи Заворотнюк. Тем не менее, его добрый жест не оценили.

Певец Николай Басков выложил в своем микроблоге пост в поддержку семьи Заворотнюк. Тем не менее, его добрый жест не оценили.Уже несколько месяцев не утихают споры и слухи о больной раком Анастасии, а уж сколько появляется разнообразной информации – не счесть. Не так давно ходили сплетни, что якобы артистка умерла, а потом выяснилось, что ее парализовало. Родные знаменитости молчат и никак не комментируют ситуацию, поэтому официальных данных нет.Тем не менее, звезды отечественного шоу-бизнеса вступаются за Заворотнюк. Так недавно Стас Михайлов опубликовал запись со словами поддержки семье "няни Вики". Примечательно, что в скором времени точно такой же пост с идентичным текстом разместил у себя и Николай Басков.Певец буквально "скопипастил" мысли Михайлова насчет ситуации с родными Анастасии, на что обратили внимание поклонники. Некоторые даже уличили исполнителя в неискренности по отношению к происходящему, однако большинство выразило слова благодарности для знаменитости."Ничего нового. Все одно и тоже. Со всеми артистами.Бла бла. Анастасии только здоровья...(Здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены – прим.ред.)", "Сколько можно мусолить ... такой болезнью болеют много людей...и о ... них молчат.... и у них нет денег ...", "Совершенно верно, просто надоели все уже!!! Люди, успокойтесь, так нельзя!!! Анастасии скорейшего выздоровления!!!", "Поддерживаю полностью. Спасибо, Коля. Мы смотрели передачу "однажды" с Майоровым и безумно благодарны вам за такую поддержку", – написали поклонники Баскова.