Встреча с Дональдом Трампом стали унижением для президента Украины Владимира Зеленского, полагают эксперты. Лидер Незалежной попытался оправдаться за переговоры с главой Белого дома.

Встреча с Дональдом Трампом стали унижением для президента Украины Владимира Зеленского, полагают эксперты. Лидер Незалежной попытался оправдаться за переговоры с главой Белого дома.Разговор двух лидеров состоялся на фоне скандала вокругбывшего вице-президента США Джо Байдена, сына которого обвиняют в коррупции наУкраине. Встреча двух лидеров вызвала общественный резонанс, поговаривали, чтоТрамп настоятельно просил Зеленского начать расследование противвысокопоставленного политика.Президент Украины решил провести пресс-марафон и развеятьслухи. Переговоры с Трампом с Байденом не связаны, заверил лидер Незалежной.Зеленский опроверг заявления о том, что что глава Белого дома его шантажировал,требуя выдать компромат на бывшего вице-президента.По его словам, он пытался доказать Трампу, что Украина – ненастолько коррумпированная страна, как думают в Вашингтоне, и что Киев намеренбороться с этой проблемой. "Не только Трампа, но и многих представителей СШАинтересует вопрос о том, куда идут деньги американских налогоплательщиков. Этонормально", – сказал .Встреча с президентом США была для украинского лидеранеудачной, полагают эксперты. Трамп сразу указал Зеленскому на его место,отмечают наблюдатели.Так, политолог Виктор Небоженко напомнил, что на встречах сглавами других государств президент США использовал крепкое рукопожатие. Но сЗеленским этого не было, все было понятно из разговора, отметил политическийаналитик.Для Зеленского это было обидно, полагает он. На фонемассивного Трампа лидер Незалежной казался совсем маленьким, а выражение лицаЗеленского демонстрировало недоумение и непонимание ситуации, сказал Небоженко.Эксперт уверен: встреча с Трампом стала психологическимударом для . В эфире телеканала Ukrlife.TV. политолог призвалукраинцев поддержать своего президента, чтобы он быстрее восстановился.