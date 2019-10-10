Встреча с Дональдом Трампом стали унижением для президента Украины Владимира Зеленского, полагают эксперты. Лидер Незалежной попытался оправдаться за переговоры с главой Белого дома.
Встреча с Дональдом Трампом стали унижением для президента Украины Владимира Зеленского, полагают эксперты. Лидер Незалежной попытался оправдаться за переговоры с главой Белого дома.
Разговор двух лидеров состоялся на фоне скандала вокруг
бывшего вице-президента США Джо Байдена, сына которого обвиняют в коррупции на
Украине. Встреча двух лидеров вызвала общественный резонанс, поговаривали, что
Трамп настоятельно просил Зеленского начать расследование против
высокопоставленного политика.
Президент Украины решил провести пресс-марафон и развеять
слухи. Переговоры с Трампом с Байденом не связаны, заверил лидер Незалежной.
Зеленский опроверг заявления о том, что что глава Белого дома его шантажировал,
требуя выдать компромат на бывшего вице-президента.
По его словам, он пытался доказать Трампу, что Украина – не
настолько коррумпированная страна, как думают в Вашингтоне, и что Киев намерен
бороться с этой проблемой. "Не только Трампа, но и многих представителей США
интересует вопрос о том, куда идут деньги американских налогоплательщиков. Это
нормально", – сказал .
Встреча с президентом США была для украинского лидера
неудачной, полагают эксперты. Трамп сразу указал Зеленскому на его место,
отмечают наблюдатели.
Так, политолог Виктор Небоженко напомнил, что на встречах с
главами других государств президент США использовал крепкое рукопожатие. Но с
Зеленским этого не было, все было понятно из разговора, отметил политический
аналитик.
Для Зеленского это было обидно, полагает он. На фоне
массивного Трампа лидер Незалежной казался совсем маленьким, а выражение лица
Зеленского демонстрировало недоумение и непонимание ситуации, сказал Небоженко.
Эксперт уверен: встреча с Трампом стала психологическим
ударом для . В эфире телеканала Ukrlife.TV. политолог призвал
украинцев поддержать своего президента, чтобы он быстрее восстановился.