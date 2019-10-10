Украинский лидер Владимир Зеленский резко высказался о поведении своего предшественника Петра Порошенко. Бывший глава государства пытается извлечь выгоду из антиправительственных протестов, начавшихся после подписания Киевом формулы Штайнмайера.

Украинский лидер Владимир Зеленский резко высказался о поведении своего предшественника Петра Порошенко. Бывший глава государства пытается извлечь выгоду из антиправительственных протестов, начавшихся после подписания Киевом "формулы Штайнмайера".Порошенко выступает против разведения сил на фронте вДонбассе. Солидарные с ним националисты за текущую неделю дважды сорвали разводподразделений.В четверг, 10 октября, Зеленский дал пресс-конференциюжурналистам. Много вопросов украинскому лидеру задавали по ситуации в Донбассе.один из корреспондентов спросил, почему бывший президент противится разводувойск на фронте.Экс-президент до сих пор не может свыкнуться с тем, что онбывший, считает . Порошенко кажется, что он может быть лидером новогоМайдана, но в этом его ошибка, отметил глава государства.В прошлое воскресенье в центре Киева прошел десятитысячныймитинг против подписания "формулы Штайнмайера" по урегулированию вДонбассе. В основном в акции участвовали члены радикальных ультраправыхдвижений, а также ветераны так называемой антитеррористической операции.Поддержкой подобной публики пытается заручиться Порошенко.Бывший президент подверг резкой критике "формулу Штайнмайера" иназвал ее "капитуляцией Украины". При этом несколько лет назадриторика Порошенко была совершенно обратной. Будучи президентом, он выступал завключение "формулы" в украинское законодательство.Документ предполагает проведение выборов в ипредоставление региону особого статуса. Речь идет о широкой автономии Донбассас собственной народной милицией.