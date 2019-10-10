Украинский лидер Владимир Зеленский резко высказался о поведении своего предшественника Петра Порошенко. Бывший глава государства пытается извлечь выгоду из антиправительственных протестов, начавшихся после подписания Киевом формулы Штайнмайера.
Украинский лидер Владимир Зеленский резко высказался о поведении своего предшественника Петра Порошенко. Бывший глава государства пытается извлечь выгоду из антиправительственных протестов, начавшихся после подписания Киевом "формулы Штайнмайера".
Порошенко выступает против разведения сил на фронте в
Донбассе. Солидарные с ним националисты за текущую неделю дважды сорвали развод
подразделений.
В четверг, 10 октября, Зеленский дал пресс-конференцию
журналистам. Много вопросов украинскому лидеру задавали по ситуации в Донбассе.
один из корреспондентов спросил, почему бывший президент противится разводу
войск на фронте.
Экс-президент до сих пор не может свыкнуться с тем, что он
бывший, считает . Порошенко кажется, что он может быть лидером нового
Майдана, но в этом его ошибка, отметил глава государства.
В прошлое воскресенье в центре Киева прошел десятитысячный
митинг против подписания "формулы Штайнмайера" по урегулированию в
Донбассе. В основном в акции участвовали члены радикальных ультраправых
движений, а также ветераны так называемой антитеррористической операции.
Поддержкой подобной публики пытается заручиться Порошенко.
Бывший президент подверг резкой критике "формулу Штайнмайера" и
назвал ее "капитуляцией Украины". При этом несколько лет назад
риторика Порошенко была совершенно обратной. Будучи президентом, он выступал за
включение "формулы" в украинское законодательство.
Документ предполагает проведение выборов в и
предоставление региону особого статуса. Речь идет о широкой автономии Донбасса
с собственной народной милицией.