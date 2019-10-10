Последние новости Крыма наглядно показывают, что на полуострове даже не стоит вопроса о том, чтобы поменять гордо реющий над регионом российский триколор на желто-синий украинский флаг. Однако украинские власти не оставляют надежд на захват российской республики, что стало причиной очередного скандала с Владимиром Зеленским.

Последние новости Крыма наглядно показывают, что на полуострове даже не стоит вопроса о том, чтобы поменять гордо реющий над регионом российский триколор нажелто-синий украинский флаг. Однако украинские власти не оставляют надежд на захват российской республики, что стало причиной очередного скандала с Владимиром Зеленским.Ведущие лидеры международного сообщества – президенты России и Франции, а также канцлер Германии – сообща начали работу по разработке плана примирения сторон в Донбассе. Украине осталось только применить его в строгом соответствии с написанным в документе.Однако даже с этим у Киева возникли проблемы – кому-то мешает "формула Штайнмайера", другие и вовсе выступают против остановки обстрелов жителей Донецка и Луганска. Тем не менее, это не мешает украинским политикам лелеять еще более амбициозные планы, чем прекращение гражданской войны. В частности, украинские политики любят публично поразмышлять над перспективами захвата Крыма.Обычно дело заканчивается какой-либо диверсией, призванной ухудшить жизнь простых крымчан – перекрывается канал с пресной водой, уничтожаются опоры линий электропередач, по которым энергия поступала в регион, ужесточается контроль на границе с украинской стороны. Экспертам стало ясно, что никакого четкого плана по захвату Крыма у Киева просто нет.Подтвердил это и президент Украины Владимир Зеленский в ответ на соответствующий вопрос журналистов издания "Крым. Реалии". Они поинтересовались, существует ли аналог "формулы Штайнмайера", но по отношению не к Донбассу, а к российскому полуострова. "Сейчас нет этой формулы", – цитирует политика.Более того, бывший шоумен заметил, что сам понимает всю шаткость украинской позиции. "Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, – я должен констатировать, к сожалению, – Украина сама не справится", – цитирует "" Владимира Зеленского.