Скандальный блогер Лена Миро продолжает задирать знаменитостей. На сей раз досталось солисту группы Руки вверх и его супруге.

Скандальный блогер Лена Миро продолжает "задирать" знаменитостей. На сей раз досталось солисту группы "Руки вверх" и его супруге.Девушка поразилась тем фактом, что уже немолодой певец "все еще жив и все еще при жене". Блогер решила, что это, как минимум, странно, с учетом приличной разницы в возрасте между супругами. Впрочем, куда больше зацепило Лену наличие у звезды отечественной эстрады страницы в социальной сети "Инстаграм"."Как, где, на что живет пенсионер, точно никто не знает, зато у него, каку настоящей современной знаменитости, есть свой аккаунт в Эскортограме", – отметила Миро.Она не уточнила, почему называет платформу для обмена фотографиями "Эскортограмом", но зато обратила внимание на контент, который Сергей выкладывает в своем аккаунте."Вместо того, чтобы тихо публиковать пенсионерские фоточки с дачи вОдноклассниках, Сергей вывалил нам всем свою жену в позе эскортницы вчесть ее дня рождения.Смотрите, мол, наслаждайтесь. Вот моя жена – из одежды на ней лишь шляпа", – делиться возмущением блогер в своем ЖЖ.Она прошлась по внешности супруги Жукова, а также по подписи к пикантной публикации. Девушка выступила с резкой критикой фигуры молодой женщины, а также самого факта выкладывания фото для общественного просмотра.""Мне с тобой так тепло и уютно", – написал Сергей. Ну, еще бы, подумалая. И теплая, и уютная, и очень мягкая женщина-поросенок...За что он так с ней, как считаете? Разве можно свою жену вываливать всеми недостатками в Эскортограм?" – подытожила Миро.