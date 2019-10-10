Доходы и расходы никак «не договорятся»?

Областной центр оказался в аутсайдерах рейтинга соотношения средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора.В хвосте списка«Утомительная тенденция. Сколько ни заработай, всё равно денег хватает только на то, чтобы оплатить «коммуналку» и более-менее накормить семью... Или получаем мало, или растущие цены никак не догоним?», -сетует жительница Владимира Ольга Михеева (а вместе с нею и многие другие наши читатели, особенно пенсионеры).По данным агентства РИА Рейтинг, Владимир попал на 86 место из 100 в рейтинге по соотношению доходов и расходов населения. Эксперты агентства проанализировали соотношения средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в крупнейших городах по результатам первого полугодия 2019 года. Заработную плату за вычетом НДФЛ учитывали по данным Росстата по крупным и средним предприятиям. Стандартный потребительский набор при этом брали в расчёте на одного человека, и, что самое интересное, живущего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Как бы сложился рейтинг, учти специалисты стоимость аренды жилья (а во Владимире ценники довольно высокие) - можно только догадываться.«Стандартный потребительский набор включает 112 товаров и услуг, среди них продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги. Средние цены по городам взяты из базы ЕМИСС. Объём потребления определяли исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использовали фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата)», - поясняют эксперты.Все деньги - в Москве?В лидерах рейтинга - столица, что вполне логично. На среднестатистическую зарплату, которая в первом полугодии составила 97 тыс. рублей, москвич может купить 3,83 стандартных потребительских набора. Житель Владимира, который, по сути, - его географический сосед, на свою среднюю зарплату в 33,1 тысячи рублей может позволить себе вдвое меньше - лишь 1,68 набора.Большинство соседей по карте тоже живут лучше нас - средняя зарплата в Нижнем Новгороде - 41,7 тыс. рублей, в Ярославле - 36,7 тыс., в Рязани - 35,2 тыс. рублей. Меньше платят только в Иванове, там среднестатистическая получка составила 29,4 тыс. рублей.А что по стране? Меньше всего по данным рейтинга могут купить жители Шахт, Черкесска и Элисты - там средней зарплаты хватит всего на 1,5 набора при зарплате 26-27 тыс. рублей.Дорожает почти всёЧто касается цен, то, как считают специалисты Владимирстата, за первые полгода 2019-го во Владимире подорожали большинство товаров и услуг.Говядина за полгода (данные взяты за период с 14 января по 15 июля 2019 года) подорожала на 36 рублей, неразделанная мороженая рыба - на 20 рублей, зато курица и свинина стали чуть доступнее - охлаждённая птица подешевела на 4 рубля, разделанные «пятачки» - на 3 рубля. Увеличились цены и на полуфабрикаты, например, полукопчёная и варёно-копчёная колбаса подорожала на 34 рубля. Выросли цены на молоко и молочную продукцию. Например, в январе литр пастеризованного цельного молока жирностью 2,5-3,2% можно было купить за 80,5 руб., теперь средняя цена - почти 84 рубля. Цены на яйца снизились - десяток за первое полугодие стал доступнее на 17 рублей. Дороже стали и сигареты с алкоголем - цена на водку выросла почти на 50 рублей, а на отечественные сигареты - на 5 рублей.В целом картина складывается печальная - подорожали почти все товары в продуктовой корзине. С коммунальными платежами и услугами дело обстоит ещё хуже - почти на 100 рублей подорожало отопление, на 6 рублей - горячее водоснабжение и на 13 рублей электроэнергия. Помимо этого, на 2 руб. увеличился проезд на общественном транспорте.Специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ Наталья Солдатова:«Рост цен на продукты и услуги объясним аппетитами и маркетинговой политикой самих продавцов и поставщиков услуг. На рынке каждый ведёт свою ценовую политику, например, крупные ритейлеры устанавливают цены на товары именно для своего сегмента покупателей, поэтому один и тот же продукт мы можем видеть по разным ценам на прилавках разных торговых точек. Цена на продукт меняется и из-за того, что на него меняется отпускная цена. Товар по новому ценнику привозят в магазин, где в его стоимость вкладывают стоимость логистики и прочие траты, что приводит к неизменному увеличению цены, по которой её продают потребителю».