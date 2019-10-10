По пути транспорт сломался

В Коврове полицейские задержали 23-летнего местного жителя, обвиняемого в угоне автобуса строительной компании, сообщают в УМВД России по Владимирской области.Следствием было установлено, что обвиняемый, будучи пьяным решил съездить вечером до магазина. Зная, где припаркован автобус, он дождался пока водитель уйдет и украл транспорт. Правда до магазина он не доехал, так как автобус сломался по пути. Бросив его на дороге, 23-летний ковровчанин убежал в лес. Полицейские нашли его спустя несколько часов.В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение чужим транспортным средством.