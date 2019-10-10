Опрос "Города России глазами россиян" включает в себя 25 параметров, которые влияют на эмоциональное и санитарно-эпидемиологическое благополучие людей.

Сделать города удобными для горожан призывают в Общероссийском народном фронте. А для этого дают возможность россиянам высказаться - чем их устраивает или не устраивает место жительства.Масштабный опрос уже начался в мобильном приложении ОНФ. Поставить оценку своему городу смогут и жители Владимирской области. Опрос "Города России глазами россиян" включает в себя 25 параметров, которые влияют на эмоциональное и санитарно-эпидемиологическое благополучие людей. А также показывают возможности социальной адаптации, профессиональной реализации и саморазвития граждан. Каждый параметр нужно оценить в баллах от 1 до 5. Разработчики предлагают оценить, например, доступность и комфорт тротуаров, достаточность озеленения, освещенность, благоустроенность дворов, парковки, чистоту улиц и загазованность воздуха.