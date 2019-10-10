Художник Владимир Румянцев скончался в возрасте 62 лет в Санкт-Петербурге. Печальную новость сообщила пресс-служба Музея кошки в социальных сетях. Причина смерти живописца не ..

Художник Владимир Румянцев скончался в возрасте 62 лет в Санкт-Петербурге. Печальную новость сообщила пресс-служба Музея кошки в социальных сетях. Причина смерти живописца не раскрывается."Именно Владимир подарил Музею кошки эмблему, Республике котов на Литейном – особую атмосферу своих картин, а всем петербургским котикам – узнаваемый облик", – приводит официальное сообщение "".Работы Владимира Румянцева находятся в частных коллекциях в России, Финляндии, Швеции, Германии, Великобритании и США. Главными героями его картин были кошки и коты, передает