10 октября - день памяти выдающегося лыжника, олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Он погиб в этот день в 2008 году . Алексея сбил пьяный водитель недалеко от владимирского автовокзала. Легенде спорта было всего 44 года.

10 октября - день памяти выдающегося лыжника, олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Он погиб в этот день в 2008 году . Алексея сбил пьяный водитель недалеко от владимирского автовокзала. Легенде спорта было всего 44 года.На счету Алексея Прокуророва золотые медали за победы на различных дистанциях. Он выступалза СССР и за Россию на Олимпийских играх. В составе советской сборной Алексей завоевал "золото" в 1988 году, а в 1997 году в японском городе НагАностал чемпионом мира по лыжным гонкам уже как представитель Российской Федерации. И все благодаря упорству и воле к победе. Он и сегодня - пример для многих лыжников, говорятво Владимирской спортивной школе Олимпийского резерва №3.Олег Канточкин, тренер-преподаватель отделения лыжных гонок СДЮШОР №3 г. Владимира:- Он был не только великим спортсменом, это был очень скромный человек. И он всегда советовался с товарищами, общались, обменивались мнениями, и даже спрашивал совета - всё ли так я делаю?