Стоимость ювелирных украшений составила 50 000 рублей.
В конце сентября в полицию Коврова обратилась местная жительница. Она сообщила о пропаже из её квартиры ювелирных украшений на сумму около 50 000 рублей, пояснили в пресс-службе областного УМВД.
Установлено, что в квартиру в отсутствии хозяйки беспрепятственно мог попасть её 27-летний брат.
Оперативники задержали молодого человека, у которого обнаружили залоговые билеты из ломбарда. Задержанный краже сознался, но заверил, что планировал позже выкупить похищенное.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).
Полицейские проводят проверку на причастность парня к совершению иных преступлений.