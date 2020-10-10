Стоимость ювелирных украшений составила 50 000 рублей.

В конце сентября в полицию Коврова обратилась местная жительница. Она сообщила о пропаже из её квартиры ювелирных украшений на сумму около 50 000 рублей, пояснили в пресс-службе областного УМВД.Установлено, что в квартиру в отсутствии хозяйки беспрепятственно мог попасть её 27-летний брат.Оперативники задержали молодого человека, у которого обнаружили залоговые билеты из ломбарда. Задержанный краже сознался, но заверил, что планировал позже выкупить похищенное.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Полицейские проводят проверку на причастность парня к совершению иных преступлений.