Ещё трое пациентов с COVID в регионе скончались.

65 новых случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Костромской области за сутки к утру 10 октября.Об этом сообщает ресурс Стопкоронавирус.рф. Всего в регионе с начала пандемии эту инфекцию подхватил 5361 человек.Выздоровевших в последние сутки значительно больше, чем вновь заболевших, - 109 костромичей выписаны медиками, потому что справились с коронавирусом. Всего болезнь преодолели 3796 костромичей.Троих пациентов с COVID в минувшие сутки врачи спасти не смогли. Общее число смертей от этой инфекции в Костромской области с начала пандемии достигло 90.