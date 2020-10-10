Сегодня труд человека существенно облегчен за счет возможности использования самой разнообразной техники.

Одним из ценных помощников является автокран, в чьем названии кроется особенность его конструкции: на автомобильную базу помещен кран, что делает продукцию одновременно мобильной и способной работать с разнообразными грузами, в том числе и на большой высоте или на вылете стрелы в сторону. Последний момент позволяет, например, оперативно и эффективно обслуживать участки, где работа кипит в нескольких точках. Основные сферы применения этой техники: строительные, монтажные и погрузочно-разгрузочные операции, но также возможно участие в разработках и прочих мероприятиях за счет дополнительного навесного оборудования.

Стоимость автокрана достаточно высокая, по карману далеко не каждому предприятию. Особенно нерационально приобретение техники в случае ведения краткосрочных работ. Но здесь сегодня можно пойти другим путем, взяв продукцию с интересующими характеристиками во временное пользование. Так, аренда автокрана в Боровске и других городах предлагается специализированными компаниями с обширным парком соответствующих транспортных средств. В одном месте можно найти что-то оптимальное практически под любые строительные, монтажные или другие задачи. Это обеспечено присутствием в парке машин нескольких моделей, с самой разнообразной грузоподъемностью, определенным вылетом стрелы, теми или иными возможностями установки навесного оборудования. Например, если рассматривать грузоподъемность автокранов, то она может варьироваться от 14 до 400 тонн, то есть, покрывает потребности любых объектов. Представлены как отечественные, так и зарубежные машины на колесной и гусеничной базах, со своими особенностями кранов, например, башенного, манипуляторного типа.

Воспользоваться арендой мобильной техники сегодня можно, даже не покидая собственный офис. Всю интересующую информацию легко получить на сайтах компаний с парками автокранов, здесь же можно сделать заказ, воспользовавшись специальной формой. В последней следует указать наиболее оптимальные параметры предложений. Можно довериться выбору профессионалов, либо самостоятельно определиться с самым подходящим решением, ориентируясь на свои задачи и доступный бюджет. Прокат техники возможен как на целую смену, так и на несколько часов.