В регионе началась осенняя призывная кампания.

C 1 октября по 31 декабря 2020 года в Российской Федерации объявлен призыв на срочную военную службу. План военкоматов на призывников Владимирской области - 1100 человек.Проходить её уроженцы 33-го региона будут в основном в границах Западного военного округа. Часть направится в Центральный и Южный округа. Около 10% новобранцев отправятся в «учебки», после которых продолжат службу в любых точках России.Для снижения риска заражения военнообязанных COVID-19 в военкоматах проведут мероприятия, направленные на обеспечение безопасности в период осенней призывной кампании. На входе военного комиссариата будет проводиться дезинфекция и термометрия. Рекрутированных владимирцев, убывающих в армию, обеспечат средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, антисептиками. По прибытию в воинскую часть их будет ждать двухнедельный карантин.Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в вооружённые силы, планируется провести в установленные порядком в сроки, с учётом соблюдения мер, направленных на предотвращение распространения заболевания.