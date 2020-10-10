За сутки выявлено ещё 58 случаев.

На территории Владимирской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 58 диагнозов COVID-19.По региону новые случаи инфицирования распределились следующим образом:- в Муромском районе - 11;- во Владимире - 10;- в Гусь-Хрустальном - 9;- в Ковровском районе - 7;- в Собинском районе - 7;- в Александровском районе - 6;- в Петушинском районе - 5;- в Вязниковском районе - 3.Всего на территории 33-го региона зарегистрировано 7830 случаев заболевания коронавирусом.