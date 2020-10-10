За сутки выявлено ещё 58 случаев.
На территории Владимирской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 58 диагнозов COVID-19.
По региону новые случаи инфицирования распределились следующим образом:
- в Муромском районе - 11;
- во Владимире - 10;
- в Гусь-Хрустальном - 9;
- в Ковровском районе - 7;
- в Собинском районе - 7;
- в Александровском районе - 6;
- в Петушинском районе - 5;
- в Вязниковском районе - 3.
Всего на территории 33-го региона зарегистрировано 7830 случаев заболевания коронавирусом.