В результате ДТП возник пожар - ГУ МЧС России по региону.

В ночь с 9-го на 10 октября два грузовых автомобиля столкнулись на 215-м километре федеральной трассы М-7 в Судогодском районе Владимирской области.Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области. По данным ведомства, на место незамедлительно выехали все чрезвычайные службы. В аварии есть пострадавшие. Сотрудники МЧС тушили пожар, охвативший площадь в 40 квадратных метров.Всего последствия аварии на федеральной трассе ликвидировал 21 человек и восемь единиц техники.Главное управление МЧС по региону ещё раз предупреждает о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Телефон спасения - 01 или 101.