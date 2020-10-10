На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. 9 октября 2020 года лабораторно подтверждено 58 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (11 сл. в Муромском, 10 сл. в г. Владимире, 9 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Ковровском, 7 сл. в Собинском, 6 сл. в Александровском 5 сл. в Петушинмком, 3 сл. в Вязниковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7830 случаев заболевания (1391 сл. в г. Владимире, 1131 сл. в Гусь-Хрустальном, 780 сл. о. Муром, 735 сл. в Петушинском, 653 сл. в Ковровском, 610 сл. в Александровском, 421 сл. в Вязниковском, 345 сл. в Юрьев-Польском, 345 сл. в Собинском, 231 сл. в Кольчугинском, 212 сл. в Меленковском, 176 сл. в Судогодском, 155 сл. в Киржачском, 172 сл. в Суздальском, 163 сл. в Селивановском, 136 сл. в Гороховецком, 100 сл. в Камешковском, 74 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.