Группа компаний КОРТРОС заняла восьмое место в рейтинге столичных девелоперов по объему выручки за сентябрь 2020 года и 13-е место за девять месяцев текущего года. Рейтинг составлен на основе данных сервиса недвижимости ЦИАН.

Группа компаний "КОРТРОС" заняла восьмое место в рейтинге столичных девелоперов по объему выручки за сентябрь 2020 года и 13-е место за девять месяцев текущего года. Рейтинг составлен на основе данных сервиса недвижимости "ЦИАН".За девять месяцев текущего года средняя цена квадратного метра в проектах "КОРТРОС" составила 243,6 тысячи рублей. Было реализовано 912 лотов, за которые группа компаний выручила почти 14 миллиардов рублей.В сентябре рост цен на недвижимость в проектах ГК "КОРТРОС" продолжился. В первый месяц осени средняя цена за квадратный метр увеличилась до 249,2 тысячи рублей. Реализовано 269 лотов, выручка – 3,66 миллиарда рублей.Коммерческий директор ГК "КОТРОС" по столичному региону Дмитрий Железнов рассказал, что в июне наметилась тенденция на возобновление активности."Она связана с большим накопленным отложенным спросом за период пандемии и самоизоляции. В третьем квартале дополнительный стимул к оживлению продаж принесла программа льготной ипотеки", – отметил он.ГК "КОТРОС" оперативно приняла антикризисные меры, переведя все бизнес-процессы в онлайн-формат. Онлайн-продажи и вывод новых корпусов HeadLiner и iLove позволили девелоперу остаться по итогам девяти месяцев текущего года в положительной зоне.В своих проектах ГК "КОРТРОС" ориентируется на интеграцию мирового опыта и адаптацию международных стандартов строительства жилья. Компания участвует в государственных и региональных программах, активно использует механизмы частно-государственного партнерства для реализации масштабных жилых проектов и комплексного освоения территории.