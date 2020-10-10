Пандемия коронавируса в России и мире набирает обороты. Появились свежие данные от оперативного штаба по статистике заболеваемости.

Пандемия коронавируса в России и мире набирает обороты. Появились свежие данные от оперативного штаба по статистике заболеваемости.Коронавирус в МосквеЗаболели – 321 812Умерли – 5 530Выздоровели – 259 127Ситуация с коронавирусом в столице остается напряженной. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не хотят закрывать мегаполис из-за пандемии с точки зрения экономики. Градоначальник назвал это крайней мерой.По его словам, в городе увеличилось число тестов на COVID-19 по сравнению с весенним периодом.При этом медики стали выявлять больше бессимптомных больных. Ранее Сергей Собянин обратился к жителям столицы в связи с пандемией и призвал их собраться и продержаться еще "несколько месяцев", чтобы избежать коллапса.Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 272 238Умерли – 22 257Выздоровели – 1 009 421В России сутками ранее было зарегистрировано 12 166 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель с начала пандемии.Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал не пугаться рекордного прироста случаев заражения коронавирусом в стране. Он отметил, что прирост случаев заражения коронавирусом будет продолжаться, поскольку санитарные нормы в стране не выполняются.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что эпидемиологическая обстановка усложнилась. По ее словам, темпы распространения коронавируса ускорились в 60 регионах страны.Коронавирус в миреЗаболели – 36 685 866Умерли –1 064 129Выздоровели – 25 506 987