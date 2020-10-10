Пандемия коронавируса в России и мире набирает обороты. Появились свежие данные от оперативного штаба по статистике заболеваемости.
Пандемия коронавируса в России и мире набирает обороты. Появились свежие данные от оперативного штаба по статистике заболеваемости.
Коронавирус в Москве
Заболели – 321 812
Умерли – 5 530
Выздоровели – 259 127
Ситуация с коронавирусом в столице остается напряженной. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не хотят закрывать мегаполис из-за пандемии с точки зрения экономики. Градоначальник назвал это крайней мерой.
По его словам, в городе увеличилось число тестов на COVID-19 по сравнению с весенним периодом.
При этом медики стали выявлять больше бессимптомных больных. Ранее Сергей Собянин обратился к жителям столицы в связи с пандемией и призвал их собраться и продержаться еще "несколько месяцев", чтобы избежать коллапса.
Коронавирус в России
Заболели – 1 272 238
Умерли – 22 257
Выздоровели – 1 009 421
В России сутками ранее было зарегистрировано 12 166 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель с начала пандемии.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал не пугаться рекордного прироста случаев заражения коронавирусом в стране. Он отметил, что прирост случаев заражения коронавирусом будет продолжаться, поскольку санитарные нормы в стране не выполняются.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что эпидемиологическая обстановка усложнилась. По ее словам, темпы распространения коронавируса ускорились в 60 регионах страны.
Коронавирус в мире
Заболели – 36 685 866
Умерли –
1 064 129
Выздоровели – 25 506 987