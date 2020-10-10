Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.- Эпидемия беспечности. В регионе ужесточили масочный режим и готовят койки для больных коронавирусом.- Протопительный сезон. Во Владимире коммунальщики залили водой два десятка квартир.- Ракета - пуск! В Камешковском районе испытания космических аппаратов провели выпускники «Воздушно-инженерной школы».- Словами... описать. В областном центре возобновились экскурсии для людей с нарушениями зрения.- Что делается? Открытие Добросельского парка во Владимире снова отложили до конца месяца.- Пикник с кабаном и ванная – с удавом. Неожиданные встречи с представителями дикой фауны.