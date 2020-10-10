Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
- Эпидемия беспечности. В регионе ужесточили масочный режим и готовят койки для больных коронавирусом.
- Протопительный сезон. Во Владимире коммунальщики залили водой два десятка квартир.
- Ракета - пуск! В Камешковском районе испытания космических аппаратов провели выпускники «Воздушно-инженерной школы».
- Словами... описать. В областном центре возобновились экскурсии для людей с нарушениями зрения.
- Что делается? Открытие Добросельского парка во Владимире снова отложили до конца месяца.
- Пикник с кабаном и ванная – с удавом. Неожиданные встречи с представителями дикой фауны.