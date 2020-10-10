Оборудование приобретено на федеральные средства в рамках мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Больше возможностей для точного диагноза. 12 октября в Муромской городской больнице №3, где проходят лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией, начнёт работать современный 64-срезовый компьютерный томограф. По информации пресс-службы администрации Владимирской области, современное оборудование приобретено на федеральные средства в рамках мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)