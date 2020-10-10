Полиция проводит проверку произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в ночь с 9 на 10 октября в результате аварии на южном объезде Владимира . В пресс-службе УМВД региона сообщают, что 45-летний водитель «КАМАЗа», выезжал с второстепенной дороги, и не предоставил преимущество фуре «Вольво» с полуприцепом. За рулём «немца» находился мужчина 1960 года рождения.В результате столкновления водитель «КАМАЗа» скончался на месте происшествия. Водитель «Вольво» не пострадал.Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.