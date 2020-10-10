В ходе обыска по месту проживания злоумышленника в доме, расположенном в Одинцовском районе Московской области, полицейские обнаружили и изъяли 558 патронов...

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР УВД по СЗАО задержан 56-летний мужчина по подозрению в незаконном хранении боеприпасов.В ходе обыска по месту проживания злоумышленника в доме, расположенном в Одинцовском районе Московской области, полицейские обнаружили и изъяли 558 патронов, из которых 240 были приобретены и хранились незаконно.Проведенное исследование показало, что 200 патронов калибра 7,62 мм являются штатными боеприпасами для нарезного огнестрельного оружия ручного пулемета Калашникова и автомата Калашникова, а 40 патронов являются винтовочными патронами калибра 7,62 мм и относятся к штатным боеприпасам для нарезного огнестрельного оружия винтовки системы Мосина образца 1891 г. и пулемета Дегтярева. Все изъятые патроны пригодны для производства выстрелов.По данному факту дознанием ОМВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56