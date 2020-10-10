Воспользовавшись удобным моментом и доверительным отношением, злоумышленница сняла с банковской карты пенсионерки денежные средства и распорядилась ими по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы задержали 42-летнюю женщину, подозреваемую в краже у пожилой москвички.В полицию через службу 02 обратилась 83-летняя жительница столицы. Женщина сообщила, что с ее банковской карты неизвестными были списаны денежные средства в размере 30 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в проезде Донелайтиса сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 42-летняя знакомая потерпевшей.Установлено, что задержанная женщина жила недалеко от заявительницы, присматривала за ней, помогала по хозяйству и ходила за покупками. Подозреваемая имела доступ к банковской карте потерпевшей и знала пин-код. Воспользовавшись удобным моментом и доверительным отношением, злоумышленница сняла с банковской карты пенсионерки денежные средства и распорядилась ими по своему усмотрению.Следствием Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56