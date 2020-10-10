Положение белорусских властей на радость протестующих ухудшается с каждым днем. Последний оставшийся у президента выход в виде помощи Москвы также стремительно закрывается.

Положение белорусских властей на радость протестующих ухудшается с каждым днем. Последний оставшийся у президента выход в виде помощи Москвы также стремительно закрывается.Больше всего президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывал именно на поддержку Кремля. Но у России, по "закону подлости" назрели более важные проблемы – обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, набирающая обороты эпидемия коронавируса COVID-19 и угроза новых санкций со стороны Евросоюза.Кроме того, в обмен на помощь Москва ожидаемо потребует с Лукашенко углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Российский политолог Илья Гращенков отмечает, что на такое Батька пойти не сможет, поскольку окружающие его провластные элиты рискуют потерять свои активы.Геращенков считает, что фактически Александр Лукашенко уже потерял власть. Его не признают легитимным на Западе и внутри страны, а Кремлю он становится все менее выгодным. Поэтому он не может полноценно осуществлять свои полномочия.Политолог также отметил эффективность белорусских митингов: местные власти не могут просто "обезглавить" протест, поскольку у него нет явных лидеров а действия демонстрантов координируют извне. Более того, Светлана Тихановская и оппозиционные телеграм-каналы не возглавляют манифестации, а лишь организовывают белорусов, не оставляя Батьке шансов на выгодный для него исход.