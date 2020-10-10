Происшествие произошло на улице Труда.

В рамках работы с обращениями наших читателей, редакция, при помощи специалистов, отвечает на наиболее актуальные и частозадаваемые вопросы.И. Некрасов, Владимир:- Видел, что в нашем городе на улице Труда был пожар - у подъезда одного из домов стояли несколько машин спасателей. Известны подробности?Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко:- В многоквартирном доме № 21 на улице Труда действительно был пожар. На место происшествия оперативно прибыли 4 пожарные машины и 16 спасателей.Наши сотрудники выяснили, что огонь объял двери, которые вели к запасному выходу на первом этаже. Кроме того, горела внутренняя отделка дома. Из-за этого в подъезде возникло сильное задымление. Спасатели решили эвакуировать жильцов. Они обошли квартиры и вывели на улицу 15 человек. 5 из них наши сотрудники спасли с помощью специальных устройств, которые подключили к собственным дыхательным аппаратам. Пожар, причины которого сейчас выясняют дознаватели, успешно ликвидировали.