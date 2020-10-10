Дружбой с Александром Лукашенко Кремль наносит урон российскому имиджу за границей и самой идее Союзного государства. Такую точку зрения высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Дружбой с Александром Лукашенко Кремль наносит урон российскому имиджу за границей и самой идее Союзного государства. Такую точку зрения высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.В рядах протестующих против Лукашенко немало тех, кто выступает за более тесную интеграцию с Россией, отметил политолог. Эти люди разочаровываются, когда Москва в открытую поддерживает белорусского лидера, считает Скориков.По его мнению, дружба с Лукашенко наносит серьезный репутационный урон российскому руководству и самой идее интеграции. Эксперт уверен, что Кремлю невыгодно иметь дело с растерявшим поддержку белорусским лидером."Все, что будет сделано с таким токсичным Лукашенко, будет воспринято так же токсично", – убежден эксперт.Более того, Москве в текущей ситуации невыгодна даже конституционная реформа, которую в разгар протестов анонсировал Лукашенко. Даже поддерживаемые Западом оппозиционные лидеры смотрятся предпочтительнее, чем те, кто в Белоруссии называет себя пророссийскими силами, сказал Кориков в интервью порталу "Украина.ру".Напомним, что в разгар протестов Александр Лукашенко и Владимир Путин созванивались несколько раз. 14 сентября лидеры встретились в Сочи. Переговоры прошли без посторонних глаз, прессу на них не пустили.Эксперты считают, что Лукашенко мог договориться с Путиным о своем уходе. В Белоруссии пройдет конституционная реформа, затем досрочные президентские выборы, считают аналитики. Есть и те, кто считает, что белорусский лидер передаст власть своему старшему сыну Виктору – помощнику главы государства по национальной безопасности.Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Запад не признал итоги голосования и победу Александра Лукашенко. В начале октября Евросоюз ввел санкции в отношении нескольких десятков белорусских чиновников. Президент в санкционный список не попал.