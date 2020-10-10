Управление Росреестра по Владимирской области совместно с «АиФ-Владимир» провели круглый стол по вопросам изменений законодательства в сфере долевого строительства и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Управление Росреестра по Владимирской области совместно с «33Live.Ru» провели круглый стол по вопросам изменений законодательства в сфере долевого строительства и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.В мероприятии приняли участие руководитель Управления Алексей Сарыгин, заместители руководителя Управления Александр Киреев и Людмила Ларина, начальник отдела государственного земельного надзора Денис Ломтев, начальник отдела геодезии и картографии Ольга Строгова, заместитель начальника отдела организации, мониторинга и контроля Наталья Федорова.Также в обсуждении приняли участие директор ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии», председатель Общественного совета при Управлении Алексей Антонов, и.о. директора ГУП Владимирской области «БТИ» Илья Сурков, представители строительной компании ООО Специализированный застройщик «Владавторесурс» и СМИ.Участники круглого стола подробно обсудили, как поправки в законодательство в сфере долевого строительства повлияли на работу владимирских застройщиков. Также собравшиеся подняли такие важные темы, как электронный документооборот и электронные услуги, в том числе в процессе государственной регистрации сделок.Алексей Сарыгин рассказал, что в сложной ситуации пандемии за 9 месяцев 2020 года выросло на 5% число договоров долевого строительства по отношению к тому же периоду 2019 года, заключено 3169 договоров. Он подробно остановился на ответственности государственного регистратора, на практических вопросах взаимодействия застройщиков, собственников и государственных органов, в то числе и о работе со счетами эскроу, которые призваны защищать интересы дольщиков. Их количество значительно выросло. За 8 месяцев заключен 621 договор участия в долевом строительстве, которым предусмотрена обязанность участника долевого строительства внести денежные средства на счет эскроу, между тем, за аналогичный период 2019 года — только 52 договора. Владимирские застройщики отметили, что работа со счетами эскроу будет способствовать уходу с рынка недобросовестных строителей.На круглом столе обсудили изменения, которые были внесены в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ в части основания для приостановления учетно-регистрационных действий в случае, когда в результате строительства или реконструкции площадь здания, указанная в разрешении на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, в техническом плане, отличается более чем на 5 % от площади, указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство.Как отметил Александр Киреев, эта информация важна как для работы органов муниципальной власти, так и застройщиков. В нашей области пока редко встречаются подобные нарушения, но у всех на слуху случай со строительством многоэтажки в областном центре, у которой оказалось на два этажа больше, чем по плану. До сих пор ни федеральные, ни областные, ни муниципальные власти не могут решить, как поступить со зданием.Руководитель Управления также отметил, что режим самоизоляции значительно повысил актуальность электронных услуг Росреестра. Участники сделок пользуются электронными сервисами Росреестра гораздо активнее, чем в 2019 году, а в период строгой самоизоляции фактически вся работа шла онлайн. Застройщики также активно используют электронные сервисы.Людмила Ларина отметила, что с 2017 года можно в электронном виде подать документы на государственную регистрацию прав, кадастровый учет. Налажено взаимодействие через электронные сервисы с нотариусами, органами местного самоуправления. В Управлении успешно работает «Школа электронной регистрации», обучение в которой прошли порядка 300 человек. Сейчас режим онлайн освоили большинство органов самоуправления, активно пользуются такими услугами и юридические, и физические лица. Сайт Росреестр rosreestr.gov.ru теперь перешел в правительственный домен gov.ru.Большой интерес вызвал доклад Дениса Ломтева. Он осветил конкретные проблемы земельного надзора в регионе и остановился на спорных вопросах владения земельными участками, установления границ объектов недвижимости.Ольга Строгова рассказала о проводимой работе по государственному геодезическому надзору за сохранностью пунктов государственной геодезической сети и надзору за соблюдением законодательства о наименованиях географических объектов, за употреблением установленных наименований населённых пунктов в документах, картографических изданиях, на дорожных указателях.В рамках проведения систематической работы в период с 2018 года по настоящее время в Государственный каталог наименований географических объектов Владимирской области внесены 124 изменения в наименования населённых пунктов, в наименовании которых употребляются буква «ё», дефисы, сокращения, удалены 9 дублирующих записей. Одно изменение внесено в Реестр административно-территориальных образований и единиц Владимирской области в соответствии с Государственным каталогом наименований географических объектов.Кроме населённых пунктов, в наименовании которых имеется разночтение, на территории области существуют образованные в 2000-х годах и ранее населённые пункты, которым не присвоено наименование. Последовательность подготовки документов для издания распоряжения Правительства РФ о присвоении наименования населённому пункту в 2019 году опробована во Владимирской области. В течение 2019 года присвоено наименование «Доброград» образованному в Ковровском районе посёлку.Положительным примером действий организаций по соблюдению законодательства о наименованиях географических объектов послужила замена в начале 2020 года "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", в соответствии с информационным письмом Управления Росреестра по Владимирской области, надписей на дорожных указателях с неустановленными наименованиями различных географических объектов на установленные наименования на автомагистрали М7 «Волга», подъезд к г. Иваново.Ольга Строгова отметила, что заинтересованные лица, обнаружившие информацию о неоднозначном написании наименований населённых пунктов на дорожных указателях и в иных документах, могут направить её для рассмотрения и принятия соответствующего решения в Управление Росреестра по Владимирской области.Ольга Строгова осветила работу Управления в части государственного геодезического надзора за соблюдением требований к обеспечению сохранности пунктов государственной геодезической сети (ГГС). Геодезический пункт представляет собой инженерную конструкцию, закрепляющую точку земной поверхности с определенными координатами. За повреждение, уничтожение или снос геодезических пунктов, хищение материалов из которых они изготовлены, предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа.На территории Владимирской области расположены более 670 пунктов ГГС, предназначенных для свободного доступа лиц, выполняющих геодезические и картографические работы.