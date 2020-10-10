Порталу исполнилось 14 лет.

Сегодня одна из самых популярных соцсетей в России «ВКонтакте» отмечает свой день рождения. Порталу исполнилось 14 лет. В праздничный день самой популярной сети мы решили отмотать время, как в фильме «Назад в будущее».Домен был официально зарегистрирован 1 октября 2006 года, а уже 10 числа первая версия сайта появилась в Интернете. Раскрутка ВКонтакте проходила на высоком профессиональном уровне, и в 2009 году сеть стала неоспоримым лидером. Ежедневно около 38 миллионов человек заходят в социальную сеть ВКонтакте, а более 140 млн. человек зарегистрировано и являются постоянными посетителями.Сегодня платформа разыграет призы больше чем на миллиард рублей, соберёт деньги на благотворительность, проведёт легендарную игру Pixel Battle и предоставит бесплатные виртуальные подарки. Блогеры тоже сделали сюрприз к празднику и устроили эксперимент, в котором отказались от других приложений и всё делают только в VK.(Фото: пресс-служба «ВКонтакте»)