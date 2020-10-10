В городской больнице №3, где проходят лечение пациенты с COVID-19, начнёт работать современный 64-срезовый компьютерный томограф.

12 октября в Муромской городской больнице №3, где проходят лечение пациенты с COVID-19, начнёт работать современный 64-срезовый компьютерный томограф, сообщает пресс-служба правительства региона.«Компьютерная томография – самый точный метод диагностики коронавирусной инфекции, поэтому данное оборудование повысит уровень доступности современной диагностики для пациентов округа Муром и близлежащих районов», – отметил первый заместитель Губернатора Сергей Шевченко.Современное оборудование приобретено на федеральные средства в рамках мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.