Через три дня после прилета, женщина с семьей была экстренно выселены из отеля и отправлены в России в связи распространением коронавирусной инфекции.

В производстве Муромского городского суда находится дело по иску гражданки Н. ООО «ТТ-Трэвел» о защите прав потребителя.В начале 2020 года туристка приобрел у ООО «ТТ-Трэвел» путевку в Турцию. При покупке тура женщина подразумевала, что в его распоряжении будет вся инфраструктура отеля, которая указана в проспектах. На момент покупки тура ее не предупредили о действующих ограничениях. По прилету на отдых выяснилось, что из всех заявленных услуг, отель предоставляет только проживания и питание. Из заявленных услуг не работали: подогреваемый бассейн, СПА центр, фитнес-центр, ночной клуб и не проводились культурно-массовые мероприятия, анимация и не было живой музыки. Кроме того, через три дня после прилета, женщина с семьей была экстренно выселены из отеля и отправлены в России в связи распространением новой коронавирусной инфекции. Поскольку ответчиком в одностороннем порядке тур был сокращен, истец обратилась о взыскании денежных средств за путевку за оставшиеся дни. Дело рассматривается в порядке упрощенного производства.(Фото:Pixabay)