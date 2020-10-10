От удара автомобили вспыхнули.

Ночью в Судогодском районе произошло серьёзное ДТП, столкнулись фура и газель. От удара автомобили вспыхнули. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, АСФ, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств, имеются пострадавшие. Сотрудниками МЧС проводилось тушение загоревшихся в результате ДТП грузовых автомобилей на общей площади 40 кв.м. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 21 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек, 4 единицы техники. Обстоятельства инцидента выясняются.( Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области)