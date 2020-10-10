Предположительно, инфекцию в отделение занесла одна из экстренных пациенток.

В Суздальской районной больнице подтвердили резкую вспышку коронавирсной инфекции. У 27 пациентов отделения терапии анализ оказался положительный. Как рассказал главный врач больницы Дмитрий Айбятов, на данный момент ни одного заболевшего в больнице нет. Часть пациентов переведена в "ковидные" госпитали, другая с легкой и бессимптомной форме - на домашнее лечение. Сотрудники, которые сейчас несут вахту, обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. Предположительно, инфекцию в отделение занесла одна из экстренных пациенток.Дмитрий Айбятов главный врач Суздальской ЦРБ в инжесте:- Безусловно, это вспышка. Это очень агрессивный вирус, такого вируса еще не было. Действительно, очень большое количество, очень высокая контагиозность. Сейчас проводится расследование. Я думаю, что не в одном только пациенте причина, но пока это все домыслы. Единственный момент, что мы уже во второй раз, во вторую волну идем на встречу Владимиру, когда возникают вспышки там в отделениях, мы берем на себя весь экстренный терапевтический прием Владимира. Здесь подстраховаться мы не можем. Мы берем у этих пациентов анализ на COVID-19, а он приходит только через несколько дней и все это время пациент находится в палате.Во Владимирской области увеличивают количество мест для лечения больных коронавирусом . Сейчас, по официальной информации Белого дома, специализированный коечный фонд в регионе составляет 856 коек. Дополнительные места созданы в Александрове, Петушках, Гусь-Хрустальном, Коврове. Кроме того, инфекционное отделение Судогодской ЦРБ начало принимать пациентов и из Владимира со среднетяжелой формой заболевания. Как сообщили в департаменте здравоохранения, ситуация - под контролем, и в случае необходимости развертывание дополнительных коек будет продолжено.