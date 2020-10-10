Соответствующий проект направлен на рассмотрение Заксобрания Владимирской области.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внёс на рассмотрение регионального Заксобрания законопроект «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области по предоставлению мер социальной поддержки работникам культуры муниципальных учреждений, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и иным категориям граждан, работающим в муниципальных организациях сферы культуры, расположенных в сельских населённых пунктах, посёлках городского типа (посёлках, относящихся к городским населённым пунктам».На реализацию закона в областном бюджете предусмотрен 21 миллион 116 тысяч рублей в год, сообщает пресс-служба областной администрации.«Документ разработан в связи с изменением формы предоставления средств областного бюджета органам местного самоуправления на реализацию мер социальной поддержки гражданам. До 2020 года деньги на эти цели выделялись в форме субсидий», — отмечают в руководстве региона.Однако закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предусматривает финансирование в виде субвенций и требует наделения местной власти соответствующими полномочиями.