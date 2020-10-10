Во Владимире продолжают обсуждать варианты концепций благоустройства парка у ДТЮ.
Во Владимире продолжают обсуждать варианты концепций
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рхитекторы бюро "Реформа" больше месяца с помощью анкет и фокус-групп проводят опросы и комплексные анализы местности. - создать пейзажный парк с вишневым садом. Новая встреча с общественниками, экологами и активистами состоится 14 октября 2020 года в 18.00 по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 8, Дворец детского и юношеского творчества. С подробными материалами можно ознакомиться на сайте https://parkvladimir.ru
К участию в общественном обсуждении приглашаются и жители города Владимира, в том числе заинтересованные представители органов государственной власти и местного самоуправления, институтов гражданского общества, общественных объединений и экспертных кругов, средств массовой информации.
Для участия в обсуждении в срок на позднее 09.00 час. 14.10.2020 г. необходимо подать заявку на электронную почту [email protected]
или по телефону Общественной палаты города Владимира: 33-05-18.