В Пензе проходит Чемпионат России «Свободная пирамида» среди женщин.

Важное событие для поклонников бильярда произошло в этот день 155 лет назад. Американец Джон Уэсли Хайат запатентовал бильярдный шар из синтетического материала. Своим изобретением химик защитил слоних, ведь идеальные шары до этого делались из бивней самок слонов. Хайат придумал соединять коллодий с камфорой и в результате получил целлулоид. Сейчас для изготовления шаров используют прочный полимерный Арамид. Его применяют не только при изготовлении спортивных снарядов, но и бронежилетов, костюмов для пожарных, авиатехники. Сегодня бильярд доступен всем . У игры нет ограничений - ни по возрасту, ни по полу. Владимирским бильярдистам и сегодня пожелаем победы. В Пензе проходит Чемпионат РоссииСвободная пирамидасреди женщин. Участие в нем принимают Анастасия Кабанова и Екатерина Кирпичёва. Но очень обидно, что на него не смогли попасть и другие спортсменки, подающие большие надежды в бильярдном спорте. К сожалению, не допущены на него участники моложе 18 лет. Это стало известно за несколько дней до старта. Мечтала на Чемпионат поехать и муромлянка Анна Мартынова. Она бронзовый призер Первенства России до 13 лет. Вот мы видим видео с тренировки Ани с Ксенией Суровой. Мечта Анны стать Чемпионкой мира.. Верим, что она обязательно исполнится.Этого очень ждет и тренер спортсменок Андрей Степаненков. Сегодня вместе с ним напомним вам еще об одном событии, связанном с бильярдом и нашей областью. О российском боевикеКлассикГеоргия Шенгелия. Полностью снятом в 1998 году в нашем Суздале.