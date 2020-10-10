Выбирайте - завтрак дома или в кафе? Но сегодня он обязательно должен быть традиционным- яичным.

Выбирайте - завтрак дома или в кафе? Но сегодня он обязательно должен быть традиционным- яичным. Колпак шеф- повара по обычаю должен иметь ровно 100 складок , которые символизируют умение готовить обыкновенное яйцо сотней различных способов. А что мы приготовим во Всемирный день яйца? - спросим Анди Мартина.По -нашему яичница- болтунья, по - европейски - скрэмбл. Красивое название придает простому на первый взгляд блюду больше значимости. Оно всегда в основе меню лучших ресторанов мира, а сегодня будет и на вашем столе.Анди Мартин мастер производственного обучения:- В основе яйца, молоко, соль, перец, измельченные овощи- кому что нравится...но мы готовим классический вариант.Перемешанный омлет, рубленные , дробленные яйца ,яичница-каша или яичная крошка.- по значению самого слова скрэмбл. Яйца на завтрак предпочитали многие знаменитости- Гюго, Энштейн, Черчилль, Клод Моне, Лев Толстой. А первая песня Битлз Yesterday даже родилась под шуточным названием Scrambled Eggs. Пол Маккартни делился, что мелодия пришла к нему во сне, и проснувшись, он придумал к ней текст- "Яичница- болтунья, крошка, я люблю твои ножки..."..Никто лучше не приготовил ничего, чем блюдо с яйцами- утверждают мастера кухни. Технология приготовления болтуньи незамысловата, но не без нюансов. Взбалтывать яйца нужно тщательно. Вилкой или венчиком?-не важно. Главное помнить -НЕ ВЗБИВАТЬ, пЕна скрэмблу не нужна. Вливаем молоко , и продолжаем. Секрет лучших блюд из яиц- температура. Она должна начинаться с умеренно высокой и в процессе уменьшаться. Готовится болтунья исключительно на сливочном масле .Всегда! - подчеркивает Анди. В процессе готовки яичную массу надо постоянно перемешивать лопаткой , чтобы блюдо получилось воздушным. От плиты отойти не получится. И еще важная деталь- сковорода должна быть небольшой, но глубокой.Анди Мартин мастер производственного обучения:- Если мы говорим о крошке, о скрамбле - не должно оставаится никаких подтеков.А дальше - уже ваша фантазия... В дополнение - листья салата, сладкий горошек, ветчина, грибы, томаты, авокадо, горчица, и обязательно поджаренный хрустящий тост. В нашем случае- круассан и бекон.Анди Мартин мастер производственного обучения:- Вот все подрумянилось , главное в блюде- это его внешний вид.И все же болтунья может стать сытным обедом и даже ужином. Более того - праздничным. Достаточно к блюду добавить красную рыбу или икру, запеченное мясо.Анди Мартин мастер производственного обучения:- Наш завтрак- скрембл с беконом- готов. приятного аппетита.Повар признается : за свою практику пока приготовил всего 47 видов яичных блюд. А настоящий повар должен сделать 100. Как говорит сам Анди , столько , сколько складок на его колпаке.ЕкатеринаГуцаленко, Татьяна Воронцова, Семен Карпов. Вести - Владимир.