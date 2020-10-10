Директор Светлана Мельникова пояснила о чём рассказывается в произведении.

В рамках работы с обращениями наших читателей, редакция, при помощи специалистов, отвечает на наиболее актуальные и частозадаваемые вопросы.А. Панкратов, Юрьев-Польский:Слышал, что недавно во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике презентовали новую книгу. Интересно, чему она посвящена?Директор Владимиро-Суздальского музея-за­по­ведника Свет­лана Мельникова:- Алла Зайкова написала книгу о Суздале и о суздальцах. Город ей был интересен, в первую очередь, личностями, которые формировали особый уклад жизни, свойственный таким вот небольшим поселениям. В основном, в издании представлены работы, посвящённые событиям XVIII и XIX веков. Но 3 фрагмента рассказывают и о Суздале прошлого столетия: в годы Великой Отечественной войны, во время становления города в качестве туристического центра в 60-е и в момент создания Музея деревянного зодчества.Уверена, что это издание будет востребованным среди экскурсоводов, краеведов и людей, интересующихся подробностями жизни своих предков.