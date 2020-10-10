Как сообщили в департаменте здравоохранения, ситуация - под контролем, и в случае необходимости развертывание дополнительных коек будет продолжено.

6089 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 9 октября – 21 человек. По состоянию на 9 октября в медицинских организациях региона действует 858 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией. 72 процента из них заняты (620), свободны – 238.За период наблюдения в области отмечено 237 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора), Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) проведено 247001 исследование на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 179230 исследований).Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 9 октября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 338, больных с признаками внебольничной пневмонии – 41. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 59 пациентов с ОРВИ и 204 – с пневмонией.