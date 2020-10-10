Заболевших за минувшие сутки – 58, на два больше, чем накануне. Всего больных теперь 7 830. В лидерах антирейтинга Муром (11-ть новых пациентов). На втором месте Владимир (10 новых КОВИД-носителей),

Заболевших за минувшие сутки – 58, на два больше, чем накануне. Всего больных теперь 7 830. В лидерах антирейтинга Муром (11-ть новых пациентов). На втором месте Владимир (10 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Гусь-Хрустального (9 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 1 391 случай ( + 10 ) Гусь-Хрустальный –