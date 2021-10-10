Самое модное по архитектурным стандартам сооружение 20 века. Лебедь, возвышающийся над...

Самое "модное" по архитектурным стандартам сооружение 20 века. "Лебедь", возвышающийся над Лыбедской магистралью. 108 лет назад было заложено здание больницы "Красный крест" во Владимире. В присутствии губернатора, врачей и сестер милосердия.До Октябрьской революции ее называли "Больницей в память 300-летия Царствующего Дома Романовых". Больница строилась на пожертвования владимирского купца - он передал в дар 100 тысяч кирпичей. Епархиальный архитектор и титулярный советник Леонид Шерер смог объединить два стиля - русский и готический. Для начала 20 века - решение современное. Больницу опоясывает белое кружево, а крыльцо, выполненное в теремном стиле, не используется как центральный вход. Сегодня белокаменный "Красный крест" видно с центральных точек. Но, по словам члена Союза архитекторов России Валентины Землянской, у гостей и жителей города практически нет возможности рассмотреть его изящные кружевные детали. Хотя, фасад и территорию перед ним можно было бы превратить в туристический объект.Валентина Землянская, член Союза архитекторов России: «Это очень уникальное здание. Оно построено в псевдо-русском стиле. И при многообразии повторяющихся элементов , сочетание здесь русской архитектуры, готической архитектуры, уникально. Второго такого здания нет, я хотела бы сказать. Многие здания, на сегодняшний момент сохранившиеся, как раз в псевдо-русском стиле. И если то, что касается города Владимира - это здание городской думы, это и владимирский исторический музей - яркое проявление псевдо-русского стиля на тот период времени, на середину 19 века. Если рассматривать Москву, то это здание ГУМа.. Храм Спаса на Крови - это Санкт-Петербург. Можно еще ярким примером назвать в псевдо-русском стиле - здание храма Георгия Победоносца архитектора Бенуа - сейчас это музей хрусталя. Очень много меценатов привозили иностранных, московских и питерских архитекторов , которые в нашу владимирскую губернию привнесли этот шарм.Это гордость для владимирцев, что мы имеем на владимирской земле во Владимире здание больницы, которое является объектом культурного наследия регионального назначения.. Но оно и используется на данный момент, по сей день, владимирцами. Хотелось бы, конечно, чтобы горожане и туристы больше здесь прогуливались.. И имели больше познаний по архитектуре. И могли воочию потрогать, приблизиться к этой архитектуре”.